Представлены смартфоны Nokia C21 и C21 Plus

HMD представила свой первый телефон Nokia C-серии в 2020 году, и за короткое время, доступные телефоны Android Go Edition стали довольно популярными. На их долю уже приходится 16% от общего объема продаж смартфонов компании за последние 5 лет.

Nokia C21 Plus довольно высококлассный смартфон, поскольку C - телефоны имеют металлический корпус и рейтинг IP52, первый в серии. Он также имеет закаленное стекло над дисплеем.

Говоря о дисплее, это большая 6,5-дюймовая панель с разрешением 720 x 1600 пикселей (20:9). Телефон работает под управлением чистой версии Android 11 Go Edition и будет получать ежеквартальные исправления безопасности в течение двух лет.

Телефон оснащен чипсетом Unisoc SC9863A (28 нм, восемь ядер Cortex-A55 с тактовой частотой 1,6 ГГц и графическим процессором PowerVR GE8322). Он сочетается с 2 ГБ, 3 ГБ или 4 ГБ ОЗУ, а также 32 ГБ или 64 ГБ памяти, а также доступен слот microSD.

Селфи-камеру на 5 Мп можно использовать для разблокировки лица. Кроме того, на задней панели есть сканер отпечатков пальцев. Также здесь есть основная камера на 13 МП с автофокусом плюс датчик глубины на 2 МП и светодиодная вспышка.

Существует две версии C21 Plus. Один из них оснащен аккумулятором емкостью 5050 мАч, которого хватает на три дня автономной работы, а другой, более легкий, с аккумулятором емкостью 4000 мАч, которого хватает на два дня автономной работы. В любом случае вы получаете зарядное устройство на 10 Вт работающее через microUSB в розничной упаковке.

Nokia C21 — более доступная версия. Он имеет тот же 6,5-дюймовый дисплей (720 x 1600 пикселей), металлический каркас и закаленное стекло.

Телефон оснащен тем же чипсетом Unisoc, за исключением того, что на этот раз объем оперативной памяти ограничен 2 ГБ и 3 ГБ, а объем памяти составляет 32 ГБ и 64 ГБ.

Одним из основных отличий здесь является аккумулятор — его емкость всего 3000 мАч, что на 25% меньше, чем у версии C21 Plus. Кроме того, он поддерживает только зарядку мощностью 5 Вт и поставляется с зарядным устройством на 5 Вт и кабелем microUSB.

Основная камера также была понижена до 8 Мп, но селфи-камера сохранила сенсор на 5 Мп. Доступна разблокировка по лицу и отпечатку пальца.
Комментарии и отзывы Nokia C21
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