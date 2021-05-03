Представлены смартфоны OPPO A54 5G и A74 5G

Компания OPPO пополнила ассортимент смартфонов моделями A54 5G и A74 5G для Европы, главной особенностью которых стала поддержка мобильных сетей 5G. Новинки оснастили восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 480, 6,5-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 90 Гц, тыльной квадрокамерой с модулями разрешением 48 Мп, 8 Мп, 2 Мп и 2 Мп, селфи-камерой на 16 Мп, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 18 Вт и портом USB-C. OPPO A54 5G с 4 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти оценен в 270 евро, OPPO A74 5G с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти – в 300 евро.