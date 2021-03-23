Представлены смартфоны OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro

Компания OnePlus пополнила ассортимент смартфонов флагманскими моделями OnePlus 9 и 9 Pro, которые могут похвастаться топовыми характеристиками. Старшую модель оснастили 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1440:3216 пикселей, динамической кадровой частотой от 1 до 120 Гц, 10-битной глубиной цвета, топовым чипсетом Snapdragon 888, оперативной памятью LPDDR5, флеш-памятью UFS 3.1, тыльной квадрокамерой от Hasselblad с 48-Мп модулем (сенсор Sony IMX789), 50-Мп сверхиширокоугольным модулем, 8-Мп телеофотомодулем и 2-Мп вспомогательным датчиком, 16-Мп фронтальной камерой для селфи на основе датчика Sony IMX471, батареей ёмкостью 4500 мАч, поддержкой проводной зарядки на 65 Вт и беспроводной на 50 Вт, защитой от пыли и влаги согласно степени IP68, стереодинамиками и предустановленной ОС Android 11 c прошивкой Oxygen OS.

OnePlus 9 отличается 6,55-дюймовым экраном с разрешением Full HD+ и тройной камерой без модуля с телеобъективом. OnePlus 9 Pro оценен в 900 и 1000 евро за версии с 8/128 ГБ и 12/256 ГБ памяти. OnePlus 9 обойдется в 700 и 800 евро за варианты на 8/128 и 12 ГБ оперативной и 256 флеш-памяти.