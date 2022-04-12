Представлены смартфоны Oppo F21 Pro и F21 Pro 5G

Компания Oppo пополнила ассортимент смартфонов моделями F21 Pro и F21 Pro 5G, которые получили несколько отличий. Во-первых, младшая модель получила 6,41-дюймовый AMOLED-экран с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 90 Гц, а старшая такой же дисплей, но с частотой обновления 60 Гц. Во-вторых, платформы: Qualcomm Snapdragon 680 и Snapdragon 695 с модемом 5G соответственно. В-третьих, селфи-камеры разрешением 32 Мп и 16 Мп соответственно.

Обе новинки также оснастили 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, слотом для карт памяти microSD, тройной основной камерой с главным модулем на 64 Мп и двумя вспомогательными модулями, батареей ёмкостью 4500 мАч и поддержкой проводной зарядки мощностью 33 Вт. Цена на смартфоны составляет 300 и 355 долларов соответственно.

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