Представлены смартфоны Redmi 11 Prime и Prime 5G

Компания Xiaomi пополнила ассортимент смартфонов моделями Redmi 11 Prime и Redmi 11 Prime 5G, которые отличаются поддержкой сотовых сетей 4G и 5G соответственно. Новинки оснастили предустановленной ОС Android 12 с прошивкой MIUI 13, 6,58-дюймовым экраном с разрешением Full HD+, кадровой частотой 90 Гц, частотой отклика сенсорного слоя 240 Гц, яркостью 500 кд/м2 и стеклом Corning Gorilla Glass 3, селфи-камерой на 8 Мп, сдвоенной тыльной камерой на 50 Мп и 2 Мп у 5G-модели, а также дополнительным 2 Мп модулем у 4G-версии, боковым дактилоскопом, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 18 Вт, 4 или 6 ГБ ОЗУ и 64 или 128 ГБ флеш-памяти, а также платформами MediaTek Helio G99 и Dimensity 700 соответственно. Цены базовых версий составляют 160 и 175 долларов.