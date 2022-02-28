Представлены смартфоны TCL 30 SE и 30 E

TLC 30 E и 30 SE — это два доступных смартфона на Android 12 — SE немного интереснее, но в основном они одинаковы.

TCL 30 SE как и 30 E оснащен Helio G25, 12-нм чипсетом с восемью ядрами A53 и графическим процессором GE8230. Он сочетается с 4 ГБ ОЗУ (LPDDR4X) и 64 или 128 ГБ памяти (eMMC), а также выделенным слотом для карт памяти microSD. Дисплей представляет собой 6,52-дюймовый ЖК-дисплей с разрешением 720 x 1600 пикселей (20:9). Он покрывает 70% цветовой гаммы NTSC и обеспечивает яркость до 450 нит, а также оснащен стеклом 2,5D. 8-мегапиксельная селфи-камера аналогична камере TCL 30 с углом обзора 80,6°. Однако сканер отпечатков пальцев находится сзади.

Это телефон 4G с поддержкой VoLTE и VoWiFi, телефон выпускается в версиях с одной и двумя SIM-картами. Поддерживается Wi-Fi 4 (n), а также Bluetooth 5.0 и NFC. В розничную упаковку входит зарядное устройство мощностью 10 Вт, которому требуется более 3 часов, чтобы полностью зарядить аккумулятор емкостью 5000 мАч. Телефон поддерживает более быструю зарядку 15 Вт, если у вас есть подходящий блок питания.

TCL 30 SE уже поступил в продажу в Европе по цене 150 евро, и вскоре он будет доступен в других регионах.

TCL 30 E похож на SE, за исключением более низкой стоимости и нескольких обновлений аппаратного обеспечения. Дисплей с диагональю 6,52 дюйма и разрешением 720 x 1600 пикселей выполнен из плоского стекла, но в остальном представляет собой ту же панель. Несмотря на более низкую цену, вы получаете ту же камеру 50+2+2 Мп сзади и сканер отпечатков пальцев. Фронтальная камера имеет датчик 5 МП (1/5 дюйма), однако с объективом 76 °. Чипсет по-прежнему Helio G25, поэтому вы можете записывать видео 1080p при 30 кадрах в секунду с обеих камер.

Оперативная память уменьшена до 3 ГБ (LPDDR4X) и 64 ГБ памяти. Емкость аккумулятора осталась прежней — 5000 мАч, и вы по-прежнему получаете зарядное устройство на 10 Вт. TCL 30 E поступит в продажу в Европе в апреле. Его цена составляет 140 евро, что всего на 10 евро меньше, чем у модели SE.