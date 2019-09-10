Представлены смартфоны iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max

Компания Apple представила смартфоны iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max, которые оценены в 1000 и 1100 долларов. Новинки оснастили 5,8- и 6,5-дюймовыми OLED-дисплеями Super Retina Display с плотностью 458 PPI, топовым чипсетом A13 Bioni, тройной основной камерой с главным 12 Мп датчиком, 12 Мп сверхширокоугольным модулем и 12 модулем телефото с 2-кратным оптическим зумом, фронтальной камерой на 12 Мп, 64, 128 или 512 ГБ флеш-памяти и разъемом Lightning. Размеры младшей модели равны 144:71,4:8,1 мм, а масса – 188 г, у старшей – 158:77,8:8,1 мм, а масса – 226 г. Смартфоны появятся в продаже с 20 сентября по цене от 999 и 1099 долларов.