Представлены спортивные часы Amazfit Cheetah

Компания Amazfit пополнила ассортимент умных часов моделями Cheetah и Cheetah Pro, которые предназначены для спортсменов и пользователей, ведущих активный образ жизни. Новинки характеризуются 1,39- и 1,45-дюймовыми AMOLED-экранами с яркостью 1000 нит, поддержкой режима «всегда включенного дисплея», более 100 циферблатами, размером 46,5-мм, массой 34 грамма, защитой от воды в соответствии со степенью 5 АТМ, корпусом из полимера в базовой модели и титанового сплава в старшей, наличием 150 спортивных режимов, точным GPS-отслеживанием, записью высоты, наклона, скорости, расстояния, частоты сердечных сокращений и расхода калорий, датчиком SpO2 и автономностью до 14 дней. Cheetah Pro также отличается встроенным динамиком и защитным стеклом Gorilla Glass 3. Часы уже появились в европейской продаже по цене в 230 и 300 евро соответственно.