Представлены спортивные умные часы Polar Vantage M3

Компания Polar пополнила ассортимент умных часов моделью Vantage M3, которая подойдет для фанатов активного отдыха и спорта. Новинка характеризуется 1,28-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 416:416 точек и защитным стеклом Gorilla Glass 3, пластиковым корпусом толщиной 12,2 мм, общей массой 44,7 мм и массой 35 граммов без браслета, безелем из нержавеющей стали, водонепроницаемостью до 50 метров, биосенсорной технологией Polar Elixir с датчиками для измерения ЭКГ, уровня кислорода в крови и частоты сердечных сокращений, отслеживанием качества сна и температуры тела, автономными картами, 150 спортивными режимами, 32 ГБ флеш-памяти, двухдиапазонным модулем GPS, адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.1, автономностью до 7 дней в режиме смарт-часов или 53 часа с включенным GPS. Часы уже появились в продаже по цене в 400 евро.

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