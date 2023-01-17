Представлены стильные наушники Creative Zen Air

Сегодня компания Creative Technology, которая пользуется внушительной популярностью на рынке из-за высокого качества и приятного соотношения функций к стоимости, официально представила миру новые беспроводные наушники Creative Zen Air, которые выполнены в новом дизайне вкладышей — они очень лёгкие, привлекательные и помещаются в карман в транспортировочном кейсе, который ещё и отвечает за зарядку. При этом производитель оснастил данную модель достаточно приличным перечнем различных технологий и особенностей, чтобы потенциальный покупатель получил действительно достойное решение. Например, наушники поддерживают функцию активного шумоподавления, который позволяет слушать контент и не слышать шумы окружающего мира, если вам это нужно — в метро, кафе и не только.

Также есть так называемый режим «прозрачности», который позволяет пользователю не переживать о том, что он не услышит важные звуки вокруг себя — в процессе прогулки, например. Более того, хотя наушники Creative Zen Air выглядят достаточно компактными и лёгкими, они обеспечивают пользователя общим временем воспроизведения контента в 18 часов. Правда, это с учётом зарядного кейса, тогда как без подзарядки наушники могут похвастаться временем автономной работы в 6 часов — это вполне себе приличное время работы. С технической точки зрения модель тоже продвинутая — здесь установлены 10-миллиметровые неодимовые излучатели, поддерживается технология Bluetooth 5.0 и имеется сертификат защиты от пота IPX4, так что заниматься спортом можно с полным комфортом.