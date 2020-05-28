Представлены студенческие ноутбуки ASUS E210, E410 и E510

Компания ASUS пополнила ассортимент ноутбуков моделями E210, E410 и E510, которые получили дисплеи диагональю 11,6, 14 и 15,6 дюйма. Новинки характеризуются синей, белой и розовой расцветками корпуса, дисплеем с разрешением 1366:768 пикселей в младшей модели, разрешением 1920:1080 пикселей и панелью NanoEdge в старших, процессорами Intel Pentium Silver N5030, Pentium Silver N5000 или Celeron N4020, 8 ГБ оперативной памяти DDR4, твердотельным накопителем PCIe SSD до 512 ГБ и системой NumberPad, отображающей на тачпаде блок цифровых кнопок. Цена и дата начала продаж будут объявлены позже.