Представлены сверхтонкие смартфоны Tecno Spark Slim и Pova Slim

Компания Tecno пополнила ассортимент смартфонов моделями Spark Slim и Pova Slim, главной особенностью которых стали корпуса толщиной 5,93 мм и 5,95 мм с массой 156 граммов. Новинки также оснастили аккумулятором ёмкостью 5160 мАч, тыльной панелью из аэрокосмического стекловолокна толщиной 0,36 мм, 6-нанометровыми однокристальными системами MediaTek Helio G200 и Dimensity 6400 5G соответственно, изогнутыми AMOLED-экранами с разрешением 2720:1224 точки, кадровой частотой 144 Гц, пиковой яркостью 4500 кд/м² и защитным стеклом Gorilla Glass 7i, поддержкой 45-Вт проводной и 10-Вт обратной зарядок, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP64, 50-Мп тыльной и 13-Мп фронтальной камерами, а также светодиодной панелью Mood Light с подсветкой у модели Spark Slim. Цены и дата начала продаж смартфонов будут объявлены позже.

