Представлены телевизоры AKAI PowerView

Компания AKAI пополнила ассортимент телевизоров серией PowerView, в которую вошли модели с диагональю 32, 43, 50, 55, 65 и 75 дюймов. Новинки характеризуются QLED-панелями с разрешением 3840:2160 точек (формат 4K), кадровой частотой 120 Гц, поддержкой HDR10, Dolby Vision, HLG и MEMC. 2 ГБ ОЗУ и 32 ГБ флеш-памяти, акустической системой с поддержкой Dolby Atmos, разрешением 1366:768 точек, 1,5 ГБ оперативной и 8 ГБ встроенной памяти в 32-дюймовой версии, однокристальной системой MediaTek MT9603, интерфейсами HDMI, USB и LAN, 3,5-мм гнездом для наушников, встроенными Chromecast и ТВ-тюнером, а также предустановленной операционной системой Google TV на базе Android 14. Вариант на 42 дюйма оценен на дебютном индийском рынке в эквивалент 325 долларов.