Представлены телевизоры TCL Q9M RGB Mini LED

Компания TCL пополнила ассортимент телевизоров серией Q9M RGB Mini LED, в которую вошли модели с диагональю 65, 75, 85 и 98 дюймов. Новинки характеризуются подсветкой mini LED с 2880 зонами локальной подсветки в старшей модели, поддержкой 1000-уровневого управления RGB, пиковой яркостью XDR 2000 нит, 100% покрытием цветовой палитры BT.2020, контрастностью 7000:1, функциями ИИ Fuxi AI и новым процессором TSR AI для настройки изображения, звуковой системой Onkyo 2.1.2 Hi-Fi, однокристальной системой MediaTek 9655+ и пультом дистанционного управления Magic Control Bluetooth. Телевизоры оценены на дебютном китайском рынке в эквивалент 1120, 1400, 1685 и 2805 долларов соответственно.