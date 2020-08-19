Представлены тонкие бизнес-ноутбуки Huawei MateBook B

Компания Huawei пополнила ассортимент бизнес-ноутбуков моделями MateBook MateBook B5-420, MateBook B3-510 и MateBook B3-410. Первый получил 14-дюймовый дисплей с разрешением 2160:1440 пикселей, 70,8% охватом цветовой палитры NTSC и 100% охватом пространства sRGB, процессорами Intel Core 10-го поколения (Core i5-10210U и i7-10510U), 8 или 16 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем PCIe NVMe ёмкостью 512 ГБ, модулями беспроводной связи Wi-Fi 5 (2×2 MIMO) и Bluetooth 5.0, видеокартой NVIDIA GeForce MX350 в качестве опции и ценой от 1000 до 1260 долларов.

Модели MateBook B3-510 и MateBook B3-410 оснащаются 15,6 и 14 дюймовыми дисплеями с разрешением Full HD, чипами Core i5-10210U или i7-10510U, 8 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем на 256/512 ГБ, адаптерами Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.0, а также ценой от 800 долларов. Все ноутбуки могут похвастаться портами USB Type-A 3.0 и USB Type-A 2.0, USB Type-C (поддержка зарядки), интерфейсом HDMI, 3,5-мм разъемом и сетевым портом mini-RJ45.

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