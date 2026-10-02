Представлены ударопрочные часы Casio G-Shock MUDMAN GDG-B100

Компания Casio пополнила ассортимент защищенных часов моделью G-Shock MUDMAN GDG-B100, которая получила корпус из углепластика, усиленного углеродным волокном, а также биоматериалов. Новинка также характеризуется защитой от грязи и пыли, фирменной защитой от ударов MUD RESIST, водонепроницаемостью до 200 метров, габаритами 63,6:49,6:16,2 мм и массой 66 граммов, MIP LCD-экраном с защитным минеральным стеклом, ремешком из биополимерной смолы, красной светодиодной подсветкой, акселерометром для подсчета шагов и расчёта расстояния, скорости и темпа, поддержкой Bluetooth для сопряжения с фирменным приложением WATCHES, поддержкой уведомлений, мирового времени в 38 часовых поясах и батареей CR2032 с заявленным сроком службы до двух лет. Цена часов в Японии составила эквивалент 245 долларов.