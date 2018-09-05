Представлены умные часы ASUS VivoWatch BP на IFA 2018

В рамках международной выставки электроники IFA 2018 компания ASUS представила целый ряд инновационных устройств для комфортной жизни в сфере цифровых технологий, включая носимое устройство ASUS VivoWatch BP, компактный ПК ProArt PA90, монитор ProArt PA34VC, портативный монитор ZenScreen Go MB16AP и светодиодный проектор F1 с разрешением Full-HD.

ASUS VivoWatch BP ­– новое носимое устройство, позволяющее в любой момент измерить артериальное давление всего за 20 секунд; время автономной работы часов-трекера составляет 28 дней

Компактный компьютер ProArt PA90 и монитор ProArt PA34VC – новая пара устройств для профессиональной работы с компьютерной графикой, сочетающая высокую производительность и точную цветопередачу

Портативный короткофокусный светодиодный проектор ASUS F1 с разрешением Full-HD воспроизводит изображение диагональю до 210 дюймов с яркостью 1200 люмен и обладает отличным звучанием