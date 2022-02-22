Представлены умные часы Ambrane FitShot Sphere

Сегодня в Индии были представлены новые умные часы Ambrane FitShot Sphere. Умные часы Ambrane FitShot Sphere имеют круглый циферблат и 1,28-дюймовый сенсорный дисплей с максимальной яркостью 450 нит. Часы имеют ремешок из силикона и боковую кнопку для навигации.

Ambrane FitShot Sphere могут быть сопряжены со смартфоном для получения уведомлений о входящих вызовах, SMS, а также уведомлений от таких приложений, как WhatsApp и Facebook Messenger. Пользователи также могут управлять воспроизведением музыки на смартфоне прямо с устройства. Пользователи умных часов Ambrane FitShot Sphere также могут управлять камерой. Умные часы Ambrane FitShot Sphere поддерживают мониторинг SpO2, мониторинг сердечного ритма, а также основные функции умных часов. Он также отслеживает калории, стресс и шаги. Он поддерживает 17 спортивных режимов, включая велотренажер, гребной тренажер, езду на велосипеде, бег и прыжки с трамплина. Устройство поддерживает три предустановленных циферблата и 46 облачных циферблатов, которые можно загрузить с помощью приложения Ambrane FitShot Wear. Ambrane FitShot Sphere оснащен аккумулятором емкостью 210 мАч, который обеспечивает до 7 дней работы без подзарядки.
Комментарии и отзывы Ambrane FitShot Sphere
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