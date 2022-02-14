Представлены умные часы Corseca Snugar и Slingshot

Бренд электроники Just Corseca, принадлежащий Damson Technologies, анонсировал в Индии умные часы — Slingshot и Snugar. Смарт-часы предназначены для любителей фитнеса. Умные часы Slingshot и Snugar имеют рейтинг IP67 и несколько спортивных режимов. Оба устройства имеют довольно много полезных функций, включая поиск телефона, удаленное управление камерой, управление музыкой, секундомер, таймер обратного отсчета, информацию о погоде, оповещения о простое, напоминание о питье воды и будильник.

Умные часы Just Corseca Slingshot и Snugar оснащены 1,69-дюймовым ЖК-дисплеем высокой четкости с разрешением 240×280. По данным компании, батарея емкостью 200 мАч внутри Snugar прослужит вам до 15 дней. Между тем, Slingshot может похвастаться батареей емкостью 180 мАч, которой хватит на 10 дней использования. Оба устройства оснащены набором датчиков, включая оптический датчик сердечного ритма, акселерометр, гироскоп, мониторинг сна, насыщение крови кислородом и артериальное давление. Смарт-часы также отображают входящие вызовы и сообщения, и пользователи также могут отклонять вызовы или отвечать на них прямо с часов.
Комментарии и отзывы Corseca Snugar
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