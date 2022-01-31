Представлены умные часы Fastrack Reflex Vox с голосовым помощником Alexa

Fastrack официально выпустила свои первые смарт-часы в линейке Reflex. Они называются Fastrack Reflex Vox, часы имеют квадратный дизайн, предлагая более 100 циферблатов и различные режимы здоровья.

Fastrack Reflex оснащен 1,69-дюймовым цветным сенсорным дисплеем с разрешением экрана HD. Он имеет более 100 циферблатов и может похвастаться физической кнопкой на правой стороне. Он имеет мультиспортивные режимы и различные функции, связанные со здоровьем. Часы поставляются с пульсометром, датчиком SpO2, трекером сна, монитором стресса и даже трекером менструального цикла. Они также могут отслеживать активность, например, обычный подсчет шагов. Часы также имеют элементы управления музыкой и поддерживают функцию удаленной камеры. Умные часы могут отображать оповещения о звонках и сообщениях, а также показывать оповещения о конкретных приложениях. Что касается аккумулятора, то она обеспечивает до 10 дней автономной работы.