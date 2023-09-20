Представлены умные часы Garmin Vivoactive 5

Компания Garmin пополнила ассортимент умных часов моделью Garmin Vivoactive 5, которая оценена в 300 долларов. Новинка характеризуется диаметром 42,2 мм, 1,2-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 390:390 пикселей, защитным стеклом Corning Gorilla Glass 3, алюминиевым корпусом, защитой от воды в соответствии со степенью 5 АТМ, поддержкой смартфонов под управлением ОС Android и iOS, автономностью до 11 дней в обычным режиме и до 21 дня в энергосберегающем, датчиками для измерения частоты пульса, уровня стресса и вариабельности сердечного ритма во время сна, модулем GNSS с поддержкой GPS, 4 ГБ флеш-памяти, адаптерами Bluetooth, ANT+ и Wi-Fi, а также поддержкой бесконтактных платежей Garmin Pay.