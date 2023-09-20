Представлены умные часы Garmin Vivoactive 5

Компания Garmin пополнила ассортимент умных часов моделью Garmin Vivoactive 5, которая оценена в 300 долларов. Новинка характеризуется диаметром 42,2 мм, 1,2-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 390:390 пикселей, защитным стеклом Corning Gorilla Glass 3, алюминиевым корпусом, защитой от воды в соответствии со степенью 5 АТМ, поддержкой смартфонов под управлением ОС Android и iOS, автономностью до 11 дней в обычным режиме и до 21 дня в энергосберегающем, датчиками для измерения частоты пульса, уровня стресса и вариабельности сердечного ритма во время сна, модулем GNSS с поддержкой GPS, 4 ГБ флеш-памяти, адаптерами Bluetooth, ANT+ и Wi-Fi, а также поддержкой бесконтактных платежей Garmin Pay.

Обзор Zordai OD2. Умные часы для мужчин…
Изучаемые сегодня смарт часы Zordai OD2 оснащены набором актуальных датчиков контроля параметров здоровья…
Обзор Kieslect Ks Smart Calling Watch. Умные часы с AMOLED…
Сегодня рассмотрим новые смарт-часы Kieslect Ks Smart Calling Watch оснащенные 1.78-дюймовым AMOLED-диспл…
Часы G-Shock Mudman GW-9500 оценили в $380 …
Японская компания Casio пополнила ассортимент защищенных часов моделью G-Shock Mudman GW-9500, которая по…
Устаревший дизайн и новый процессор - Apple представила Watc…
Вчера на мероприятии Wonderlust компания Apple представила новые умные часы Apple Watch Series 9, которые…
Huawei представила в Барселоне умные часы WATCH GT 4 и други…
Компания Huawei провела в Барселоне презентацию новых носимых устройств и стратегии развития на рынке. Он…
Представлены часы TAG Heuer Connected Calibre E4 Bright Blac…
Компания TAG Heuer пополнила ассортимент умных часов моделями Connected Caliber E4 Golden Bright Edition …
Apple Watch Series 9 получит новое магнитное крепление…
На специальном мероприятии Apple, запланированном на первую половину сентября, будут представлены умные ч…
Huawei Watch GT4 показали на рендерах …
Сетевые инсайдеры опубликовали качественные изображения умных часов Huawei Watch GT4, официальный релиз к…
Обзор ZORDAI ZD8 Ultra Pro. Недорогие умные часы в стиле Apple Watch ProОбзор ZORDAI ZD8 Ultra Pro. Недорогие умные часы в стиле Apple Watch Pro
Обзор NO.1 DT8 Ultra. Народная копия Apple Watch Ultra за 2000 рублейОбзор NO.1 DT8 Ultra. Народная копия Apple Watch Ultra за 2000 рублей
Обзор ZORDAI ZD3+. Умные часы с круглым дисплеем и NFCОбзор ZORDAI ZD3+. Умные часы с круглым дисплеем и NFC
Обзор Kieslect Ks Smart Calling Watch. Умные часы с AMOLEDОбзор Kieslect Ks Smart Calling Watch. Умные часы с AMOLED
Обзор NO.1 DT8 Pro. Недорогие умные часы в духе Apple WatchОбзор NO.1 DT8 Pro. Недорогие умные часы в духе Apple Watch
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor