Представлены умные часы Huawei Watch GT 4 Spring Edition

Компания Huawei пополнила ассортимент смарт-часов новой версией модели Watch GT 4, которая получила название Spring Edition. На европейском рынке за нее попросят от 220 евро. От стандартной версии новый вариант отличается расцветками корпуса и ремешков. Речь идет о 46-мм часах с синим ремешком, серебристых часах с зеленым ремешком, а также золотистой 41-мм версии с розовым, светло-зеленым и голубым ремешками.

Сами часы характеризуются 1,32- и 1,43-дюймовыми AMOLED-дисплеями с разрешением 466:466 пикселей, временем автономной работы до 7 и до 14 дней, датчиками для отслеживания частоты сердечных сокращений и насыщенности крови кислородом, мониторингом качества сна, уровня стресса, активности и тренировок, защитой от воды в соответствии со степенью 5 ATM, а также модулями NFC и Bluetooth.

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