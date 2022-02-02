Представлены умные часы Noise ColorFit Icon Buzz с 7-дневным временем автономной работы

Индийская компания Noise выпустила на индийский рынок бюджетные смарт-часы Noise ColorFit Icon Buzz.

Noise ColorFit Icon Buzz оснащены 1,69-дюймовым (240 × 280 пикселей) ЖК-дисплеем TFT с толстыми рамками. Экран по умолчанию можно настроить с более чем 100 циферблатами. Умные часы поставляются с поддержкой Google Assistant и Siri. Также предусмотрена возможность вызова по Bluetooth. В дополнение к этому, смарт-часы также позволяют пользователям проверять свои последние записи вызовов и контакты непосредственно из Noise ColorFit Icon Buzz.

Одной из самых интересных особенностей устройства является возможность играть в мини-игры такие как Flappy Bird. Noise ColorFit Icon Buzz поддерживает Bluetooth 5.1 и может быть сопряжен со смартфонами под управлением Android 4 или iOS 8. Также имеется класс защиты от пыли и воды IP67. Часы питаются от аккумулятора емкостью 230 мАч и как утверждает производитель, они будут работать в течении 7 дней при одной полной зарядке. Полная зарядка занимает около двух часов.
Комментарии и отзывы Noise ColorFit Icon Buzz
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