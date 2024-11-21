Представлены умные часы Nubia Watch GT

Компания Nubia пополнила ассортимент смарт-часов моделью Nubia Watch GT, которая обойдется на дебютном китайском рынке в эквивалент 95 долларов. Новинка характеризуется круглым 1,43-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 466:466 пикселей, металлическим корпусом с полупрозрачными вставками из стекла и вращающейся навигационной головкой, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68, батареей ёмкостью 450 мАч, временем автономной работы до 15 дней, 100 режимами тренировок, модулем GPS и поддержкой искусственного интеллекта для отслеживания показателей здоровья.

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