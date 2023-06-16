Представлены умные часы Polar Ignite 3 Titanium

Компания Polar пополнила ассортимент умных часов моделью Ignite 3 Titanium, которая оценена в 370 и 400 евро за версии с силиконовым и кожаным ремешками соответственно. Новинка также характеризуется безелем из титана, пластиковым корпусом, защитным стеклом Gorilla Glass 3, процессором с тактовой частотой 192 МГц, 5 МБ оперативной и 32 МБ флэш-памяти, батареей ёмкостью 215 мАч, автономностью до пяти дней в обычном режиме, поддержкой 150 спортивных режимов, двухдиапазонным GPS, защитой от воды при нырянии на глубину до 30 метров, датчиком для отслеживания температуры кожи и 1,28-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 416:416 пикселей.