Представлены умные часы SMARTLIFE X

SMARTERRA представляет умные часы SMARTLIFE X со встроенной SIM-картой, позволяющие осуществлять звонки, получать и отправлять SMS (ММS), а также контролировать физическое состояние пользователя. Благодаря часам SMARTLIFE X можно звонить и общаться без непосредственного участия смартфона, новинка является полноценным мобильным телефоном, который всегда на руке. Для беспроводного сопряжения с телефонами и планшетами в часах используется протокол Bluetooth 3.0, который позволяет, не теряя основных функций, получать уведомления о поступивших СМС и звонках на смартфон.

Умные часы SMARTLIFE X сочетают в себе много полезных функций, которые позволяют контролировать состояние организма как во время активного времяпрепровождения и занятий спортом, так и во сне. Встроенные датчики дают возможность отслеживать количество сделанных шагов, пройденного расстояния, потраченных калорий.

Умные часы SMARTLIFE X сочетают в себе много полезных функций, которые позволяют контролировать состояние организма как во время активного времяпрепровождения и занятий спортом, так и во сне. Встроенные датчики дают возможность отслеживать количество сделанных шагов, пройденного расстояния, потраченных калорий.