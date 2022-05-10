Представлены умные часы Sony Wena 3 Ultraman Edition

Японский технологический гигант Sony Corporation представила ограниченную персонализированную версию умных часов Ultraman Wena 3.

Sony Wena3 Ultraman будет эксклюзивной версией, компания сообщила, что будет изготовлено всего 1000 единиц. С точки зрения внешнего вида, версия Wena 3 Ultraman использует серебристо-серую металлическую оправу с очень упрощенным, но стильным дизайном циферблата.

На задней крышке часов находится логотип Сил обороны, а также уникальный серийный номер. Металлический безель бочкообразной формы, органично сочетается с толстой высококачественной резинкой, придавая часам обтекаемую форму, позволяющую почувствовать будущее, оставаясь при этом современным.

Поскольку это умные часы, версия Wena 3 Ultraman имеет несколько функций, которые есть в обычных умных часах. Они могут быть сопряжен со смартфоном и будут отображать уведомления. Они также поставляется с функциями мониторинга состояния здоровья и имеет встроенный NFC, позволяющий осуществлять бесконтактные платежи.

Что касается времени автономной работы, в корпусе часов есть встроенный аккумулятор, который может работать до трех лет.