Представлены умные часы Urban Lyf M

Inbase выпустила новые умные часы для индийского рынка Urban Lyf M, которые представляют собой легкие умные часы с тонким дизайном.

Urban Lyf M оснащены 1,69-дюймовым сверхъярким IPS-дисплеем с разрешением 240 x 280 пикселей. Часы предлагают более 200 облачных циферблатов, которые пользователи могут настраивать в соответствии со своими предпочтениями. Кроме того, надежный дисплей и плавный пользовательский интерфейс в сочетании с поддержкой вызовов Bluetooth и громким и четким динамиком обеспечивают лучшее качество звука и улучшенное воспроизведение музыки.

Умные часы оснащены чипсетом Realtek, а также имеют вращающуюся боковую кнопку, которая позволяет пользователям плавно прокручивать меню. Всего за два часа зарядки устройство может работать до 8 дней и 30 дней в режиме ожидания. Часы также предлагают обычные функции, связанные со здоровьем, такие как мониторинг сердечного ритма, отслеживание сна, мониторинг кислорода в крови и датчик артериального давления. Inbase Urban Lyf M поставляются с сертификатом IP68.
Комментарии и отзывы Urban Lyf M
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