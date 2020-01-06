Представлены умные часы Xiaomi Mi Watch Color

Сегодня были анонсированы горячо ожидаемые умные часы Xiaomi Mi Watch Color, который оценили в 799 юаней.

Ключевой особенностью данных часов являются его 6 вариантов сменных ремешков. Гаджет характеризуется 1,39-дюймовым круглым AMOLED экраном (454:454 точек), металлическим корпусом, который защищен от воды; отслеживанием пульса, уровенем кислорода в крови, качеством сна, типом физической активности, батареей на 420 мАч (до 14 дней работы), GPS, ГЛОНАСС, Bluetooth 5.0, NFC, а также голосовым управлением. Габариты устройства составляют 46,2 x 53,3 x 11,4 мм.