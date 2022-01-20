Представлены умные часы Zebronics Zeb-Fit Me с датчиком кислорода и артериального давления

Zebronics, расширяет свою линейку гаджетов, выпустив новые умные часы под названием Zebronics Zeb-Fit Me. Zebronics Zeb-Fit Me имеет квадратный дизайн с 1,2-дюймовым цветным TFT-дисплеем. Это сенсорная панель, которая может отображать более 50 различных циферблатов. Все циферблаты можно применять из специального мобильного приложения для Android и iOS.

Двумя его основными особенностями являются датчик кислорода в крови и датчик артериального давления. Он также имеет монитор сердечного ритма и шагомер. Умные часы имеют встроенный шагомер. Они поставляются с 14 спортивными режимами, такими как бег, плавание, йога, прыжки и другие режимы. Как и любые другие умные часы, Zeb-Fit Me может отображать оповещения о сообщениях и оповещения приложений таких как Whatsapp и Facebook. Также можно видеть звонки и отклонять их прямо с умных часов. Что касается батареи, Zebronics Zeb-Fit Me обеспечивает до 7 дней автономной работы без подзарядки. Полная зарядка смарт-часов занимает до двух часов.
Комментарии и отзывы Zebronics Zeb-Fit Me
Детские умные часы Inbase Urban Fab…
Детские умные часы Inbase Urban FabInbase выпустила новые умные часы Urban Fab для детей. Они предназначены для детей от 5 до 15 лет. Умные …
Умные часы Facebook попали на рендеры…
Умные часы Facebook попали на рендерыВсемирная организация интеллектуальной собственности выпустила новый патент на первые умные часы Meta, ра…
Xiaomi запатентовала смарт-часы с квадратным дисплеем…
Xiaomi запатентовала смарт-часы с квадратным дисплеемXiaomi получила разрешение на новый патент, который представляет собой умное носимое устройство. Патент о…
Garmin официально представила умные часы Fenix ​​7…
Garmin официально представила умные часы Fenix ​​7Свежая новость о запуске новой линейки умных часов Garmin Fenix ​​7, вероятно, будет вам по душе, если в …
Представлены доступные смарт-часы Noise X-Fit 1…
Представлены доступные смарт-часы Noise X-Fit 1Сетевые источники сообщили о выходе смарт-часов Noise X-Fit 1, которые могут похвастаться хорошим функцио…
Смарт-часы Realme Dizo Watch R получили AMOLED-экран…
Смарт-часы Realme Dizo Watch R получили AMOLED-экранКомпания Realme пополнила ассортимент умных часов моделью Dizo Watch R, которые оценены в Индии в 45 долл…
Смарт-часы Huawei Watch GT3 вышли в России…
Смарт-часы Huawei Watch GT3 вышли в РоссииКомпания Huawei дала старт российским продажам смарт-часов Huawei Watch GT3 и Watch GT Runner. Huawei Wat…
Бюджетные умные часы Motorola Moto Watch 100 …
Бюджетные умные часы Motorola Moto Watch 100 Motorola объединилась с eBuyNow, и еще в феврале на презентации для инвесторов обе компании представили п…
Лучшие умные часы. Amazfit GTS 2 miniЛучшие умные часы. Amazfit GTS 2 mini
Обзор Mibro Lite. Недорогие умные часы AMOLEDОбзор Mibro Lite. Недорогие умные часы AMOLED
Обзор Amazfit GTS 2e. Среднебюджетные часы с AMOLED дисплеемОбзор Amazfit GTS 2e. Среднебюджетные часы с AMOLED дисплеем
Обзор CUBOT W03. Недорогие умные часыОбзор CUBOT W03. Недорогие умные часы
Обзор Amazfit T-Rex Pro. Улучшение защиты и автономности, оксиметр и барометрОбзор Amazfit T-Rex Pro. Улучшение защиты и автономности, оксиметр и барометр
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor