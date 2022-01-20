Представлены умные часы Zebronics Zeb-Fit Me с датчиком кислорода и артериального давления

Zebronics, расширяет свою линейку гаджетов, выпустив новые умные часы под названием Zebronics Zeb-Fit Me. Zebronics Zeb-Fit Me имеет квадратный дизайн с 1,2-дюймовым цветным TFT-дисплеем. Это сенсорная панель, которая может отображать более 50 различных циферблатов. Все циферблаты можно применять из специального мобильного приложения для Android и iOS.

Двумя его основными особенностями являются датчик кислорода в крови и датчик артериального давления. Он также имеет монитор сердечного ритма и шагомер. Умные часы имеют встроенный шагомер. Они поставляются с 14 спортивными режимами, такими как бег, плавание, йога, прыжки и другие режимы. Как и любые другие умные часы, Zeb-Fit Me может отображать оповещения о сообщениях и оповещения приложений таких как Whatsapp и Facebook. Также можно видеть звонки и отклонять их прямо с умных часов. Что касается батареи, Zebronics Zeb-Fit Me обеспечивает до 7 дней автономной работы без подзарядки. Полная зарядка смарт-часов занимает до двух часов.