Представлены умные часы для дайвинга Suunto Ocean

Компания Suunto пополнила ассортимент умных часов моделью Ocean, которые предназначены для дайвинга. Новинка характеризуется 1,43-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 466:466 точек, корпусом из полиамида, армированного стекловолокном, безелем из нержавеющей стали, габаритами 49,9:49,9:13,2 мм и массой 99 граммов, водонепроницаемостью до 100 метров, поддержкой разных режимов погружения, настройки звуковых и вибрационных оповещений о параметрах погружения, поддержкой до 95 спортивных режимов, отслеживанием сердечного ритма, уровня кислорода в крови, качества сна и вариабельности сердечного ритма, аккумулятором ёмкостью 510 мАч, автономностью до 12 дней в обычном режиме, модулем GNSS и 32 ГБ флеш-памяти. Часы станут доступны для покупки летом по цене в 800 евро.