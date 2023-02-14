Представлены универсальные наушники Bloody MR575

Довольно часто можно услышать от геймеров, что они не могут с комфортом наслаждаться беспроводными наушниками, потому что одни модели работают только со смартфонами и ноутбуками, вторые справляются только с консолями определённого производителя, а третьи требуют использовать свисток для подключения к ПК. Это на самом деле важная проблема, которую в игровой гарнитуре Bloody MR575 решили исправить, реализовав сразу три режима подключения. В конечном итоге пользователь может использовать эти наушники с буквально любым устройством из своего арсенала — начиная от ПК и заканчивая Nintendo Switch или экзотическим плеером. И это лишь часть того, чем новое устройство нас привлекло, потому что на деле здесь ещё и очень качественный корпус.

Производитель решил, что нужно сделать устройство максимально удобным для повседневного использования, так что гаджет очень лёгкий, удобный, амбушюры мягкие и приятные на ощупь. В конечном итоге пользователь может использовать гаджет в течение достаточно длительного времени и при этом не уставать, не ощущать чувства дискомфорта и всего в таком роде, а геймеры, которые иногда играют по пять-десять часов понимаю, насколько это ценный бонус. При этом устройство звучит достойно, выглядит дорого, хотя продаётся по адекватной цене, оснащено качественным микрофоном и способно конкурировать с большинством оппонентов по сегменту. Уже сейчас новинку можно заказать в Merlion, так что самое время изучить предложение.