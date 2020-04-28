Представлены вентиляторы AeroCool Saturn

AeroCool представляет на российском рынке новую линейку вентиляторов с романтичным названием Saturn. Помимо высокой эффективности, эти вентиляторы оснащены кольцевой RGB-подсветкой, которая напоминает о шестой планете Солнечной системы.

По спецификациям они схожи с уже известным модельным рядом AeroCool Duo, но с другим дизайном и другой анимацией подсветки. Новые вентиляторы AeroCool поступят в продажу с середины мая 2020 года.