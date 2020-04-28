Представлены вентиляторы AeroCool Saturn

AeroCool представляет на российском рынке новую линейку вентиляторов с романтичным названием Saturn. Помимо высокой эффективности, эти вентиляторы оснащены кольцевой RGB-подсветкой, которая напоминает о шестой планете Солнечной системы.
По спецификациям они схожи с уже известным модельным рядом AeroCool Duo, но с другим дизайном и другой анимацией подсветки. Новые вентиляторы AeroCool поступят в продажу с середины мая 2020 года.
- AeroCool Saturn 12F ARGB Pro - Топовый набор для профессиональных сборщиков ПК оснащен тремя кулерами Saturn 12F ARGB с регулируемой подсветкой и специальным хабом для управления иллюминацией — то есть, это набор, аналогичный AeroCool Duo 12 Pro, однако с другим дизайном.
- AeroCool Saturn 12F ARGB - Если трех вентиляторов из Pro-набора много, можно купить одиночный вентилятор AeroCool Saturn 12F ARGB.
- AeroCool Saturn 12F DRGB - Это специальная более доступная версия AeroCool Saturn 12F ARGB для компьютеров, в которых не установлен регулятор подсветки, и чья материнская плата не поддерживает контроль иллюминации.
- AeroCool Saturn 12 FRGB - Для тех, кому достаточно фиксированной подсветки, выпущены вентиляторы Saturn 12 FRGB.