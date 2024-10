Представлены вентиляторы Formula V Line Air Bridge Plus и Floe Plus

Formula V Line объявили о выпуске новых серий корпусных вентиляторов Air Bridge Plus и Floe Plus. Данные линейки вентиляторов отличаются высоким качеством, эффективностью охлаждения и внешним видом, что позволяет использовать данные модели в любых, даже самых производительных сборках. Качественный гидродинамический подшипник обеспечит срок непрерывной работы вентилятора до 40000 часов, а разъёмы ARGB 3-Pin и PWM 4-Pin обеспечат возможность полной настройки как скорости (300–1300 RPM), так и ARGB подсветки.

Air Bridge: оригинальная линейка вентиляторов Air Bridge остаётся идеальным выбором для тех, кто хочет получить преимущества модульных вентиляторов по доступной цене. Вентиляторы Formula Air Bridge выпускаются в черном и белом цветах и уже доступны по цене 2490 рублей за упаковку их 3 штук.

Floe: универсальный дизайн, тишина и эффективность охлаждения по очень доступной цене. Formula V Line Floe выпускаются в черном и белом цветах и уже доступны по цене 590 рублей.

Cosmic: самая доступная модель вентиляторов в линейке Formula V Line также может похвастаться гидродинамическим подшипником и сроком непрерывной работы в 40000 часов. Formula V Line Cosmic выпускаются в черном и белом цветах и уже доступны по цене 290 рублей.

Поддерживаются все основные приложения производителей материнских плат для настройки подсветки. Вентиляторы Formula V Line Air Bridge Plus поставляются в чёрном и белом цветах. Стоимость: 3990 руб. (в комплекте 3 вентилятора). В дополнение к сериям Air Bridge Plus и Floe Plus, линейка Formula V предлагает разнообразные модели вентиляторов, которые удовлетворят потребности каждого пользователя: