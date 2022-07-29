Представлены вентиляторы NZXT F120/F140 RGB

Компания NZXT пополнила ассортимент вентиляторов моделями F120 RGB и F140 RGB, которые подойдут для работы на радиаторе системы жидкостного охлаждения. Новинки диаметром 120 и 140 мм характеризуются толщиной 26 мм, белой и черной расцветками, семилопастной крыльчаткой, гидродинамическим подшипником с заявленным сроком службы 60 тыс. часов, скоростью вращения от 500 до 1800 оборотов в минуту (управление методом ШИМ), воздушным потоком объёмом до 85 кубометров в час с шумом до 27,5 дБА и статическим давлением 2,7 мм водного столба у младшей модели, до 152 кубометров в час, до 32,5 дБА и давлением 3,39 мм водного столба у старшей, а также многоцветной подсветкой. Цена вентиляторов составляет 25 и 27 долларов соответственно.