Представлены вентиляторы Thermaltake Riing Quad

Thermaltake сообщила о выпуске новой серии вентиляторов Riing Quad для повышения эстетики сборки игровых ПК. Riing Quad выпускается как в черном, так и в белом цветах, с размерами 120 мм и 140 мм. Каждый вентилятор Riing Quad оснащен четырьмя световыми контурами, освещенными в общей сложности 54 адресуемыми RGB светодиодами. Вентиляторы Riing Quad управляются программным обеспечением NeonMaker для настройки световых эффектов и обеспечивая потрясающие визуальные эффекты со всех сторон. Максимальное число одновременно подключенных вентиляторов может быть увеличено до 20 штук.

Первый вентилятор с 4-ю контурами подсветки и 54 светодиодами

Удобное и понятное программное обеспечение NeonMaker Light Editing для настройки

Поддержка программным обеспечением TT RGB PLUS

Управление голосом Ai Voice Control

Поддержка и совместимость работы с Amazon Alexa

Поддержка и совместимость работы с Razer Chroma

Доступная цена, гарантия, высокое качество

Особенности вентиляторов Thermaltake Riing Quad: