Представлены винтажные часы Casio A1000ACD-7

Компания Casio представила часы A1000ACD-7 и A1000ACG-9, разработанные в партнерстве с французским брендом APC. Новинки вошли в серию Vintage Collection. Часы характеризуются стальным восьмиугольным корпусом с серебристым и золотистым покрытием соответственно, жидкокристаллическим экраном, зеркальным циферблатом, подсветкой Super Illuminator, будильником, автоматическим календарем, секундомером с точность 0,01 секунды, часовым сигналом, точностью 30 секунд в месяц, батареей CR1616 с автономностью три года, а также выгравированным логотипом APC на задней панели и застежке. Часы станут доступны для покупки в этом месяце по цене в 170 и 190 евро соответственно.