Представлены защищенные ноутбуки WEROCK Rockbook X540 G3 и X550 G3 на Core Ultra

Компания WEROCK пополнила ассортимент защищенных ноутбуков моделями Rockbook X540 G3 и Rockbook X550 G3, которые могут похвастаться защитой от воды в соответствии со степенью IP65, прочностью по стандарту MIL-STD-810H и возможностью работы в диапазоне температур от -20 °C до +60 °C.

Новинки также оснастили чипами Intel Core Ultra 5 125H и Ultra 7 155H с ИИ Intel AI Boost и графическим адаптером Arc, до 64 ГБ ОЗУ, NVMe -накопителем до 2 ТБ, дополнительным слотом для накопителя объемом до 2 ТБ, 14- и 15,6-дюймовыми IPS-экранами с разрешением Full HD и пиковой яркостью 1000 нит, ёмкостной сенсорной панелью с поддержкой мультитач и поддержкой работы в перчатках, главной батареей ёмкостью 56 Втч с функцией горячей замены, дополнительным аккумулятором на 14,4 Втч, опциональной поддержкой 4G LTE или 5G, датчиком uBlox GPS/GNSS, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, а также интерфейсами Thunderbolt 4, USB и HDMI, а также последовательным портом. Цены и даты начала продаж пока не раскрываются.