Представлены защищенные смарт-часы Imoo Watch Phone Z1

Компания Imoo пополнила ассортимент умных часов моделью Watch Phone Z1, которая может похвастаться корпусом и ремешком из антиаллергенных материалов. Новинка также характеризуется возможностью подключения к сети 4G в 13 диапазонах, сертификацией TUV SUD, 2-Мп камерой (линза с апертурой F/2,4 и углом обзора 79 градусов) для видеозвонков и фотографии, 1,3-дюймовым TFT-дисплеем с разрешением 240:240 пикселей, защитой от воды в соответствии со степенью IPX8, прорезиненным корпусом с защитой от ударов и батареей ёмкостью 740 мАч с автономностью до трех дней. Цена часов составляет 100 долларов.