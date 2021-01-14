Представленный обновленный ПК Dell Alienware Aurora Ryzen Edition R10

Компания Dell пополнила ассортимент игровых настольных ПК обновленной моделью Alienware Aurora Ryzen Edition R10, которая уже доступна для покупки по цене от 1080 долларов. Новинка характеризуется 12-ядерным 24-поточным чипом Ryzen 9 5900X или 16-ядерным 32-поточным Ryzen 9 5950X (архитектура Zen 3), видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3080 с 10 ГБ памяти GDDR6X, до 128 ГБ оперативной памяти HyperX FURY DDR4, накопителем M.2 PCIe NVMe SSD до 2 ТБ и 3,5-дюймовым жёстким диском с интерфейсом SATA (7200 об/мин) до 2 ТБ, поддержкой технологии PCI-Express 4.0, а также светлой и темной расцветками.