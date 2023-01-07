Представлен обновленный ноутбук ASUS Zenbook Pro 14 OLED

Компания ASUS пополнила ассортимент ноутбуков моделью Zenbook Pro 14 OLED (UX6404), которая среди прочего получила запас прочности в соответствии со стандартом MIL-STD-810. Новинка характеризуется толщиной 18 мм, массой 1,65 кг, чипами Intel Core 13-гопоколения вплоть до Core i9-13900H, видеокартой серии NVIDIA GeForce RTX 40, твердотельным накопителем вместимостью до 2 ТБ (со скоростью передачи данных 6500 МБ/с), 16 ГБ распаянной ОЗУ DDR5 и слотом SO-DIMM, разъемом USB-C с интерфейсом Thunderbolt 4, портами USB 3.2 Gen 2 Type-C port и USB 3.2 Gen 2 Type-A, слотом для карт SD, интерфейсом HDMI 2.1, 14,5-дюймовым дисплеем OLED с разрешением 2,8K, 100% охватом цветовой палитры DCI-P3 и сертификатом Dolby Vision, а также версиями с сенсорным экраном и поддержкой стилуса ASUS Pen 2.0.

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