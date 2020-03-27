Представленный вчера Huawei P40 Pro уже успели разбить

Вчера компания Huawei представила смартфон P40 Pro, а уже сегодня новенький флагман за 1000 евро успели разбить. Как это обычно бывает в таких случаях, тыльная панель в месте повреждения покрылась паутинкой. Судя по всему, виновником пришествия стал один из журналистов, получивших новинку на обзор, или сотрудник Huawei.

Напомним, что главной особенностью смартфона стала квадрокамера с главным модулем на 50-Мп, сверхширокоугольным на 40 Мп, ToF-камерой и 12 Мп телефотомодулем с 5-кратным оптическим и 50-кратным цифровым зумом.