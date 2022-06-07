Представлено новое поколение Apple MacBook Air

Компания Apple пополнила ассортимент ноутбуков моделью MacBook Air, которая получила новую однокристальную систему Apple M2. Последняя состоит из восьмиядерного CPU и GPU с десять. ядрами в максимальной конфигурации, до 24 ГБ унифицированной оперативной памяти, твердотельным накопителем вместимостью до 2 ТБ, новым цельнометаллическим корпусом Unibody толщиной 11,3 мм, 13,6-дюймовым экраном Liquid Retina Display с яркостью до 500 кд/кв.м, новой веб-камерой FaceTime HD с передачей видео в разрешении Full HD, двумя разъемами USB-C с интерфейсом Thunderbolt 4, 3,5-мм гнездом для наушников, тремя микрофонами и четырьмя громкоговорителями, клавиатурой с полноформатными клавишами верхнего ряда, технологиями MagSafe и Touch ID, поддержкой быстрой зарядки и новым адаптером питания с двумя портами USB-C. Ноутбук появится в продаже в следующем месяце по цене от 1200 долларов.