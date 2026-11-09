Представлено три игровых гарнитуры Bloody GR360, GR365 и GR220

Компания Bloody анонсировала три беспроводные гарнитуры для геймеров — GR360, GR365 и GR220. Устройства могут подключаться тремя разными способами, работают до 80 часов без подзарядки и комплектуются съёмными микрофонами, оснащёнными шумоподавлением. Широкая совместимость делает эти модели пригодными для самых разных игровых ситуаций — начиная с киберспортивных поединков на ПК и заканчивая мобильным геймингом; кроме того, они подойдут для разговоров, просмотра видеоконтента и прослушивания музыки. Одной гарнитурой можно пользоваться с несколькими устройствами, переключаясь между ними, — отдельные наушники для каждого гаджета не понадобятся. Все три новинки умеют работать по радиоканалу 2,4 ГГц, через Bluetooth 6.0 и в проводном режиме. Для быстрых игр, где передача звука должна происходить мгновенно, подойдёт низкозадержковый радиоканал 2,4 ГГц, а Bluetooth даст возможность комфортно использовать гарнитуру вместе со смартфоном или планшетом. Возможности подключения к совместимым компьютерам и ноутбукам расширяют компактный ресивер USB-C и адаптер USB-C — USB-A. Модели GR360 и GR365 вдобавок получили разъём 3,5 мм для аудио, а GR220 может работать по проводу через USB. В GR360 и GR365 установлены динамики диаметром 50 мм, благодаря которым звук в играх, фильмах и музыке становится насыщенным и объёмным. Обе модели имеют RGB-подсветку и аккумуляторы на 1200 мАч. Если подсветка выключена, заряд держится до 80 часов, а при её включении — до 40 часов.

Для удобства предусмотрены мягкое оголовье из ткани и объёмные амбушюры с пеной памяти. Голос без посторонних фоновых шумов помогает передавать съёмный однонаправленный микрофон с шумоподавлением — это особенно ценно в командных сражениях. Самая лёгкая из трёх новинок — Bloody GR220: её масса составляет всего 201 г. Модель получила 40-мм динамики и аккумулятор на 800 мАч, которого хватает до 45 часов работы. Гарнитура располагает теми же тремя способами подключения, что и старшие версии, а значит, подойдёт и для ПК-игр, и для мобильных устройств. В GR220 установлен съёмный всенаправленный микрофон с шумоподавлением. Продолжительные игровые сессии проходят комфортно благодаря мягкому тканевому оголовью и дышащим амбушюрам из микрофибры. Быстрая зарядка доступна во всех трёх моделях: за 15 минут гарнитура получает заряд, достаточный для 3 часов воспроизведения. Громкость, воспроизведение, микрофон и режимы подключения регулируются прямо на корпусе. Чашки поворачиваются на 90°, а продуманная эргономика делает новинки удобными не только в игре, но и в повседневной жизни.