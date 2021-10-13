Предстоящий MacBook Pro будет оснащен мини-светодиодным дисплеем с частотой 120 Гц

Apple проведет мероприятие «Unleashed» для Mac 18 октября, на котором компания, продемонстрирует новые MacBook с процессором M1X.

Ходят слухи что грядущие модели MacBook Pro будут переходить на мини-светодиодные дисплеи, а топовые ноутбуки Apple также будут предлагать поддержку высокой частоты обновления 120 Гц для более плавного изображения. В этом году iPad Pro был первым планшетом, оснащенный мини-светодиодным дисплеем. Для непосвященных, мини-светодиодные дисплеи оснащены тысячами крошечных светодиодов, которые обеспечивают превосходную контрастность, более высокую яркость и улучшенные характеристики HDR по сравнению с традиционными ЖК-дисплеями. Напротив, традиционные ЖК-дисплеи имеют от десятков до нескольких сотен локальных зон затемнения.
Комментарии и отзывы MacBook Pro
Ноутбук от Nokia на базе Windows 11…
Ноутбук от Nokia на базе Windows 11Компания Nokia представила свой ноутбук Nokia PureBook S14 на операционной системе Windows 11. Nokia Pure…
Ноутбук Xiaomi Mi NoteBook Ultra оценен в $800…
Ноутбук Xiaomi Mi NoteBook Ultra оценен в $800Компания Xiaomi пополнила ассортимент ноутбуков моделью Xiaomi Mi NoteBook Ultra, которая работает под уп…
Digma выпустила ноутбук EVE 15 C413 для веб-серфинга…
Digma выпустила ноутбук EVE 15 C413 для веб-серфингаКомпания Digma объявила о ноутбука EVE 15 C413 на базе процессора Intel Celeron N3350. К ноутбуку EVE 15 …
Ноутбук Realme Book засветился на живых фото…
Ноутбук Realme Book засветился на живых фотоВ сети появились качественные живые фото ноутбука Realme Book, официальный релиз которого запланирован на…
Apple выпустит MacBook Pro на M1X уже в ноябре…
Apple выпустит MacBook Pro на M1X уже в ноябреApple уже обновила iPhone, iPad и Apple Watch к праздничному сезону, но мы все еще ждем обновления линейк…
Игровой ноутбук Redmi G 2021 получит поддержку DTS: X Ultra…
Игровой ноутбук Redmi G 2021 получит поддержку DTS: X UltraКомпания Xiaomi опубликовала очередную порцию подробностей об игровом ноутбуке Redmi G 2021, официальная …
Представлен ноутбук Xiaomi Mi Notebook Pro 2021 …
Представлен ноутбук Xiaomi Mi Notebook Pro 2021 Компания Xiaomi представила ноутбуки Mi Notebook Pro 2021 и RedmiBook Pro 2021 с приставкой Enhanced Edit…
Ноутбук RedmiBook Pro оценен в 670 долларов…
Ноутбук RedmiBook Pro оценен в 670 долларовКомпания Redmi пополнила ассортимент ноутбуков моделями RedmiBook Pro и RedmiBook e-Learning Edition, кот…
Обзор Lenovo ThinkPad T14s Gen 1. Корпоративный ноутбук на платформе AMD Ryzen ProОбзор Lenovo ThinkPad T14s Gen 1. Корпоративный ноутбук на платформе AMD Ryzen Pro
Лучший ноутбук для работы. Lenovo Ideapad L340-15Лучший ноутбук для работы. Lenovo Ideapad L340-15
Обзор ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551QS-HF119T. Топовый игровой ноутбук с Ryzen 5900HX и RTX 3080Обзор ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551QS-HF119T. Топовый игровой ноутбук с Ryzen 5900HX и RTX 3080
Лучший ноутбук для геймера. Xiaomi Redmi G GamingЛучший ноутбук для геймера. Xiaomi Redmi G Gaming
Lenovo представила ноутбуки с необычными системой охлаждения и экраномLenovo представила ноутбуки с необычными системой охлаждения и экраном
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor