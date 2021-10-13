Предстоящий MacBook Pro будет оснащен мини-светодиодным дисплеем с частотой 120 Гц

Apple проведет мероприятие «Unleashed» для Mac 18 октября, на котором компания, продемонстрирует новые MacBook с процессором M1X.

Ходят слухи что грядущие модели MacBook Pro будут переходить на мини-светодиодные дисплеи, а топовые ноутбуки Apple также будут предлагать поддержку высокой частоты обновления 120 Гц для более плавного изображения. В этом году iPad Pro был первым планшетом, оснащенный мини-светодиодным дисплеем. Для непосвященных, мини-светодиодные дисплеи оснащены тысячами крошечных светодиодов, которые обеспечивают превосходную контрастность, более высокую яркость и улучшенные характеристики HDR по сравнению с традиционными ЖК-дисплеями. Напротив, традиционные ЖК-дисплеи имеют от десятков до нескольких сотен локальных зон затемнения.