Представлен Xiaomi Mi Notebook Pro 14 Ryzen Edition Компания Xiaomi пополнила ассортимент ноутбуков моделью Mi Notebook Pro 14 Ryzen Edition, которая является младшей версией представленного весной Mi Notebook Pro 15 Ryzen Edition. Новинка характеризуется 14-дюймовым экраном с разрешением 2560:1600 пикселей и частотой обновления 120 Гц, алюминиевым корпусом, полноразмерной клавиатурой с подсветкой, поддержкой Wi-Fi 6, батареей ёмкостью 56 Втч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 100 Вт, толщиной 15,6 мм и массой 1,5 кг. Ноутбук уже завтра появится в китайской продаже по цене в 830 долларов за вариант с 6-ядерным чипом AMD Ryzen 5 5600H и 910 долларов за Ryzen 7 5800H. Компания Xiaomi пополнила ассортимент ноутбуков моделью Mi Notebook Pro 14 Ryzen Edition, которая является младшей версией представленного весной Mi Notebook Pro 15 Ryzen Edition. Новинка характеризуется 14-дюймовым экраном с разрешением 2560:1600 пикселей и частотой обновления 120 Гц, алюминиевым корпусом, полноразмерной клавиатурой с подсветкой, поддержкой Wi-Fi 6, батареей ёмкостью 56 Втч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 100 Вт, толщиной 15,6 мм и массой 1,5 кг. Ноутбук уже завтра появится в китайской продаже по цене в 830 долларов за вариант с 6-ядерным чипом AMD Ryzen 5 5600H и 910 долларов за Ryzen 7 5800H. Автор - Владимир Байзаров . Размещено: Сегодня 15:33 . Продукт - Xiaomi Mi Notebook Pro 14 Ryzen Edition Комментарии и отзывы Xiaomi Mi Notebook Pro 14 Ryzen Edition

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