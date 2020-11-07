Предварительные заказы на LG VELVET начинаются

LG VELVET был официально анонсирован вместе со смартфоном LG Wing на прошлой неделе. На мероприятии презентации устройств, компания подтвердила, что LG VELVET будет доступен с 30 октября, но только сегодня смартфон стал доступен для предварительных заказов по цене 499 долларов США.

LG VELVET имеет 6,8-дюймовый P-OLED дисплей с разрешением экрана FHD+. За производительность смартфона отвечает чипсет Qualcomm Snapdragon 845 в паре с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ ПЗУ. Питается это все от аккумулятора ёмкостью 4300 мАч, который поддерживает быструю зарядку на 25 Вт и беспроводную зарядку на 9 Вт. Смартфон получил 16-мегапиксельную селфи-камеру и систему с тремя камерами с 48-мегапиксельной основной камерой, 8-мегапиксельным сверхшироким объективом и 5-мегапиксельным датчиком глубины.