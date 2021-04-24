Предварительные заказы открыты на Realme Q3

Realme Q3, Realme Q3 Pro и Realme Q3i были представлены в Китае в качестве новых бюджетных смартфонов компании с поддержкой 5G. Теперь смартфон Realme Q3 доступен для предварительного заказа по цене 239,00 долларов США.

Смартфон Realme Q3 работает под управлением Android 11 поверх Realme UI 2.0. Новинка оснащена 6,5-дюймовым дисплеем FHD + с частотой обновления 120 Гц и частотой дискретизации касания 180 Гц. Под капотом смартфона трудится процессор Snapdragon 750G в сочетании с графическим процессором Adreno 619. Доступны модели смартфона объемом до 8 ГБ ОЗУ и до 128 ГБ памяти.

Realme Q3 получил тройную заднюю камеру во главе с 48-мегапиксельным основным датчиком + 8-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом и 2-мегапиксельной макро объективом. Для селфи съемок имеется 16-мегапиксельный модуль. Заправляет устройство аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 30 Вт. Варианты подключения в Realme Q3 включают двухрежимный 5G, двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth 5.1, GPS, разъем для наушников 3,5 мм и порт USB Type-C.
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