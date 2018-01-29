Предварительный обзор 3Cott Paladin IV. Стильный и недорогой

Современные компьютерные корпуса стали предметом роскоши - только посмотрите на новинки именитых брендов и вы заметите, что большинство флагманов стоят от 10 тысяч рублей и выше. Для пользователя, который хочет просто собрать компьютер для игры в какие-то мультиплеерные игры, просмотра фильмов и серфинга в интернете, такие траты обычно являются непозволительными. К примеру, можно вполне собрать компьютер долларов за 600 и платить еще 100 баксов за корпус с подсветкой и прочими радостями - слишком дорого, иногда лучше эти деньги добавить в стоимость процессора или видеокарты. Сегодня я расскажу вам о компьютерном корпусе 3Cott Paladin IV, который при своей низкой стоимости позволяет собрать красивый компьютер и наслаждаться его внешним видом. Кстати, разработчики позаботились даже о мелких деталях, которые меня вообще порадовали и для тех, кто хочет собрать недорогой игровой ПК, этот корпус будет идеальным решением.

Дизайн корпуса

Выглядит корпус достаточно привлекательно и за свою цену он выдает намного больше, чем могут дать конкуренты. На передней панели у нас глянцевая вставка, там расположен логотип модели, две заглушки для установки оптических приводов, плюс снизу большое окно для вентилятора. Верхняя панель корпуса порадовала защитой от пыли, которая удобно снимается и позволяет вам чистить компьютер от лишней пыли намного проще. Там же, сверху, расположены и элементы управления с портами для подключения периферии. Немного верхняя крышка напоминает мне корпуса другого бренда, но может это просто совпадение. Боковая панель у данного компьютера прозрачная, это акриловая панель, про стекло за такие деньги говорить даже не стоит. Крепится панель на четыре винта с накатанной головкой, то есть снимать панель можно без отверток и прочих приспособлений.

Шасси

Конечно, при столь низкой стоимости говорить о толстом металле мы не будем, но производитель сделал все максимально надежно и качественно, ощущения, что купил корпус с гнущимися стенками не возникает. Стоит отметить внутри корпуса кожух, который закрывает блок питания, кабели и жесткие диски от взора пользователя - это очень крутая фишка, которая обычно встречается в более дорогих моделях. Так же отмечу наличие громадного пространства внутри, можно хоть кастомную СВО здесь разместить и все будет работать весьма и весьма надежно.

Недостатки

Конечно, за такую сумму получить идеальный корпус не получится, корпуса с ценником в десять раз выше имеют недостатки. Первое, что я заметил, это слабый поток воздуха на передний вентилятор - прямо перед ним установлена прозрачная панель, которая не дает воздуху пробиваться к лопастям. Да, снизу есть забор воздуха и может сбоку еще что-то поступает, но основной поток воздуха все же перекрыт и если вы покупаете СВО, то придется ставить радиатор на верхнюю грань или тыльную сторону. Больше заметных недостатков я не заметил, корпус в этом плане порадовал и даже шасси выглядит надежным, что для меня очень важно, думаю, что и для вас тоже.

Итог

Стоимость корпуса в розничной продаже составляет 1700 рублей. Это очень и очень вкусная цена, так как большинство вариантов с примерно теми же особенностями стоят в два-три раза дороже. Здесь же вы получаете вентилятор с подсветкой, прозрачную панель, много места для установки самого крутого железа, достаточно места для укладки кабелей, защитные сетки от пыли и устойчивый корпус. Думаю, за свои деньги это прямо одно из лучших решений на рынке корпусов, без всякого сомнения. Да и что вы еще купите за 1700 рублей?