Предварительный обзор AOC U2790PQ. Монитор для профи

Характеристики

Официально представлен монитор AOC U2790PQ, который совсем скоро отправится в продажу. У него есть целый ряд преимуществ и возможностей, которые будут интересны дизайнерам и фотографам, а значит самое время изучить новинку более подробно. Вероятно, на текущий момент это самый доступный монитор для профессиональной работы с графикой. Что же, давайте смотреть.

У монитора AOC U2790PQ довольно простой набор параметров, который не сможет вас сильно удивить — производитель решил взять самое лучшее, без чрезмерных инноваций. Диагональ дисплея составляет 27 дюймов, чего для работы с картинками или фотографиями более чем предостаточно, да и для монтажа видео — тоже. Конечно, кто-то предпочитает широкий формат и 32 дюйма, но тогда и плотность пикселей будет не такой высокой, как многим бы хотелось. Здесь стандартный формат экрана 16:9, то есть картинка более классического формата прямоугольной формы. Разрешение составляет 3840 на 2160 точек, это полноценное 4К разрешение со всеми вытекающими бонусами. Плотность пикселей довольно высокая, на уровне 163 PPI, работать с таким монитором одно удовольствие. Собственно, в плане основных характеристик вообще вопросов нет — сделано на очень высоком уровне.

Дизайн корпуса

Главным преимуществом данного монитора можно назвать его IPS матрицу, которая позволяет передавать цвета на максимально реалистичном уровне. Качество изображения и правда довольно высокое — инженеры используют самую дорогую матрицу и при работе с фото или видео вы получаете результат, который максимально приближен к реальной ситуации. Учитывая, что монитор создавали специально для профессионалов, которые на этом мониторе будут обрабатывать фото или видео, данное преимущество явно можно назвать важным. Конечно, у вас всегда есть возможность настроить коррекцию цветовых оттенков, чтобы подобрать нужный профиль для полиграфии и так далее. Нужно понимать, что разработчики этого монитора старались угодить именно дизайнерам, фотографам и тем, кто отвечает за монтаж, так что вся ценность новинки исключительно в реалистичности передачи цветовой палитры. Остальные бонусы не так интересны.

Итог

В плане внешнего вида у монитора нет ничего особенного, так как весь упор делался на начинку, а не на дизайн. На фронтальной стороне с трех сторон (сверху, справа и слева) размещены тонкие рамки, которые практически незаметны. Это приятный бонус, если вы планируете поставить систему из трех мониторов — тонкие рамки позволяют создать эффект цельного рабочего стола. Снизу имеется серебристая планка с логотипом компании, которая не сильно выделяется на фоне такой же серебристой ножки и подставки. Это отличный вариант на тот случай, если вы ценитель минимализма или банально не хотите занимать слишком много места на рабочем столе. Монитор выглядит солидно, хотя в его внешнем виде нет вообще ничего удивительного — производитель решил не перебарщивать с декоративными элементами. Для офиса или стильного кабинета подходит просто идеально.Стоит отметить, что монитор AOC U2790PQ создавали специально для того, чтобы профессионалы, которые работают с фото или полиграфией на коммерческом уровне, получали удовольствие от работы и могли делать заказы более качественно. Именно для таких пользователей новинка будет интересной — она может и дороже, чем большинство 4К мониторов, но за такое качество картинки стоит отдавать эти деньги. Цена для США составляет 380 долларов, для отечественного рынка она будет слегка более высокой.